Cristina Ferreira dá os parabéns a Goucha e assume estar orgulhosa

Cristina Ferreira parabenizou Manuel Luís Goucha e revelou estar orgulhosa pelos resultados conseguidos pelo apresentador nas audiências.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI admitiu estar satisfeita com os resultados das audiências de quinta-feira, 4 de março, e ainda realçou o “orgulho” no apresentador pelo programa das tardes do canal, “Goucha”, ter sido o mais visto do ano.

“Muito orgulho neste meu amor”, pode ler-se na publicação da também apresentadora.

Ainda quanto às audiências, Cristina Ferreira também destacou os resultados do programa “Dois às 10”, de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, e do formato “Última Hora” do “Big Brother – Duplo Impacto”, apresentado por Mafalda Castro.