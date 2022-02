Cristina Ferreira sai da SIC e volta à TVI: “Quero recolocar a TVI no coração dos portugueses”

Cristina Ferreira está de regresso à TVI, como nova diretora de Entretenimento e acionista da Media Capital. A apresentadora confirma a mudança em comunicado.

Nova “bomba”. Um ano e meio depois de ter trocado a TVI pela SIC, Cristina Ferreira está de volta ao quarto canal, para integrar a direção de Entretenimento e Ficção.

A profissional pretende, ainda, comprar ações da Media Capital, para ter uma posição na empresa que detêm a estação de Queluz de Baixo.

O início de funções deverá ser no dia 1 de setembro.

“Regresso à casa mãe com funções distintas e é um projeto ambicioso ao qual era impossível dizer que não. É uma escolha conduzida pelo afeto com firme vontade de contribuir para recolocar a TVI no coração dos portugueses”.

A profissional agradece à SIC: “É uma estação de referência na qual fui muito bem acolhida e para a qual formulo votos de maior sucesso para o futuro”.

Esta “bomba” acontece depois de uma semana agitada na TVI: Nuno Santos foi promovido a diretor-geral da TVI e o administrador Luís Cabral foi substituído por Manuel Alves Monteiro.

EM ATUALIZAÇÃO