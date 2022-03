Cristina Ferreira de férias em Vila Nova de Milfontes

Cristina Ferreira está a passar férias em Vila Nova de Milfontes, na Costa Vicentina, onde fica todos os anos com a família. A apresentadora da TVI partilhou alguns momentos com os seguidores nas redes sociais.

Depois de ter estado no Gerês e no Douro, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI prossegue as suas férias em Vila Nova de Milfontes. Este local no Alentejo já se tornou tradição para a comunicadora e a família no verão, nomeadamente em agosto.

Entre descansar, apanhar sol e divertir-se com os seus, a também apresentadora, que trocou a SIC pela TVI recentemente, tem partilhado, no perfil de Instagram, algumas fotografias destes dias.

“Vou ali comer umas sardinhas. Bom almoço a todos”, escreveu Cristina Ferreira.

Cristina Ferreira voltou à TVI depois de ter estado dois anos na SIC a apresentar o matutino “O Programa da Cristina”, que foi líder das manhãs durante a maior parte da sua emissão.

Agora, na TVI, a apresentadora assumiu o cargo de diretora de Entretenimento e Ficção do canal e decidiu tirar umas férias antes de setembro. Lembre-se que, desde que regressou ao quarto canal, a comunicadora tem feito promoção a esse mês.

