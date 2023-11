Cristina Ferreira de regresso às manhãs da TVI: “De volta aos braços do meu Cláudio”

Esta segunda-feira, 6 de novembro, marca o regresso de Cristina Ferreira às manhãs da TVI, a substituir Maria Botelho Moniz que está de licença de maternidade.

A partir de agora, e durante algum tempo, o programa “Dois às 10” não vai ter os rostos comuns. Isto porque, Maria Botelho Moniz “abandonou” temporariamente o formato da TVI para preparar-se para a chegada do primeiro filho.

Por isso, quem conduzirá o programa matutino com Cláudio Ramos é Cristina Ferreira. E a apresentadora já assinalou esse regresso nas redes sociais. A diretora de entretenimento e ficção da TVI partilhou fotografias com o apresentador e escreveu na legenda: “De volta aos braços do meu Cláudio”.

Cristina Ferreira já tinha falado sobre este retorno às manhãs da TVI. “Trabalho todos os dias, só que agora, em vez de estar em Queluz de Baixo, estou três horas em Bucelas (de onde é emitido o ‘Dois às 10’) e depois vou para Queluz. Acordo todos os dias à mesma hora, estou preparada para voltar às manhãs. Tenho algumas saudades, devo confessar. A presença do Cláudio faz-me desejar… as parvoíces que vamos fazer os dois”, disse à “TV 7 Dias”.