Cristina Ferreira deixa desabafo: “Sou confusão e cada vez mais clareza”

Cristina Ferreira deixou um desabafo nas redes sociais que está a intrigar os seguidores: “sou confusão e cada vez mais clareza”, escreveu a apresentadora da TVI.

Com publicações diárias nas redes sociais, Cristina Ferreira parece ter surpreendido os seguidores com o mais recente desabafo, no qual refere “sou confusão e cada vez mais clareza”.

“Sou a mesma e mudei tanto. Sou mais velha e ainda criança. Sou mais confiante e ainda mais frágil”, começou por escrever.

“Sou mais sonhadora e os sonhos são os mesmos. Sou mais eu e cada vez menos eu. Sou confusão e cada vez mais clareza”, acrescentou.

“Sou Cristina Ferreira mas podia ser Cristina Jorge. Sou isto e tudo o que estou para ser”, rematou a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI.

Alguns seguidores ficaram surpreendidos com as palavras: “Que profundo, Cristina” ou “o que quer mesmo dizer?” servem a título de exemplo.