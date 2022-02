Cristina Ferreira deixa mensagem emocionada a Eduardo Madeira

Eduardo Madeira está de parabéns, pois esta sexta-feira, 25 de fevereiro, completa 50 anos e foi surpreendido com uma mensagem de Cristina Ferreira.

O humorista marcou presença no matutino “Dois às 10”, na TVI, conduzido por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, para assinalar o aniversário e a determinada altura foi surpreendido com um vídeo da diretora de Entretenimento e Ficção do canal quatro.

“Parabéns, antes de mais! 50 [anos] é obra. 50 recheados de loucura, trabalho, de paixão acima de tudo. Que venham outros 50 com o mesmo entusiasmo com o que pões tudo o que tens dentro de ti em cada projeto. Acho que já dissemos tudo um ou outro, tu sabes o quanto eu te admiro, o quanto eu sou feliz por te ter por perto e quero continuar a ter por perto”, começou por dizer a comunicadora.

“És das melhores pessoas que conheço, mais aplicado, mais honesto, de melhor coração […] Que Portugal de uma vez por todas perceba que te tem a ti e que deve orgulhar-se de ti naquilo que tu fazes, mas acima de tudo por seres uma extraordinária pessoa. Há poucos com essa honestidade, com essa genuinidade, com essa vontade de fazer o bem. Por isso, espero que nestes 50 anos que avizinham tu recebas todos os presentes justamente te deve dar. Da minha parte, terás uma amizade eterna ou amor, que na amizade o amor é o mais importante”, acrescentou.

O comediante mostrou-se emocionado com as palavras de Cristina Ferreira: “São palavras bonitas, gosto de ouvir como é óbvio. Não queria nada começar o meu dia de aniversário a chorar”, disse.

Recorde-se que Eduardo Madeira encarnou várias personagens no programa “Cristina ComVida”, que terminou em janeiro deste ano.