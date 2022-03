Cristina Ferreira: Depois do top, pisca o olho a vestido transparente?

A apresentadora e diretora de Ficção e Entretenimento da TVI brinca com a polémica gerada em torno do top transparente que levou ao seu aniversário e revela vestido que vai mais além.

“Para a próxima levo este”, escreveu Cristina Ferreira numa mensagem nas redes sociais nas quais acrescentou emojis a rir. Na verdade, a também acionista da Media Capital reagiu ao falatório que subiu de tom por ter usado um top translúcido em noite de celebração do 44º aniversário.

A proposta que foi partilhada pela responsável de Queluz de Baixo veio diretamente de Nova Iorque, da icónica e incontornável MET Gala, que teve lugar esta segunda-feira à noite, 13 de setembro.

Cristina republicou uma imagem do vestido usado pela cantora e atriz Zoe Kravitz, numa peça única Saint Laurent, feita apenas com logótipos YSL entrelaçados entre si mesmos, e conjugada com um soutien discreto, mas com uma cueca tanga com brilhantes.