Cristina Ferreira desabafa: “Ando a dormir pouco, a trabalhar muito”

Nas redes sociais, Cristina Ferreira fez um desabafo do cansaço que tem sentido nos últimos tempos, após assumir as manhãs no lugar de Maria Botelho Moniz.

Desde o início do mês de novembro, Cristina Ferreira tomou o lugar de Maria Botelho Moniz nas manhãs da TVI, uma vez que a apresentadora entrou em licença de maternidade. Desde então, a diretora de entretenimento e ficção do quarto canal tem estado todas as manhãs nos estúdios e também aos domingos à noite, para as galas do “Big Brother”.

Ultimamente, Cristina também aproveitou os feriados e fins de semana para viajar e conhecer novos lugares. Contudo, o ritmo de trabalho e vida parecem ter embatido e, nas redes sociais, a apresentadora desabafou sobre o cansaço.

“Ando a dormir pouco, ando a trabalhar muito, fiz três viagens em três fins de semana, já tive um sem número de jantares de Natal, não comprei um único presente, dia 25 há gala do ‘BB’, está quase a estrear o ‘Dança’”, disse Cristina. Apesar de todo o cansaço a apresentadora confessa: “Mas, estou muito feliz. Muito”.