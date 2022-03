Cristina Ferreira pede desculpa a Mário Jardel: “Não tivemos essa perceção”

Cristina Ferreira pediu desculpa, esta segunda-feira, 7 de março, a Mário Jardel por uma decisão tomada durante a edição anterior do “Big Brother Famosos”, da TVI.

A diretora de Entretenimento conversou com o ex-futebolista do FC Porto e Sporting no programa das tardes “Goucha”. Durante a entrevista, o ex-atleta mostrou-se triste porque a produção levou as mães dos concorrentes, na altura, ao “reality show” depois de este ter perdido a sua.

“Quando fizeram aquilo do dia das mãe eu pensei ‘a minha mãe morreu e estão a fazer isto”, disse o ex-concorrente do formato.

Rapidamente, a também apresentadora pediu desculpa a Mário Jardel: “Eu tenho de te pedir desculpa porque nós não tivemos essa perceção”.

Lembre-se que Cristina Ferreira assumiu o formato “Goucha” porque o apresentador habitual Manuel Luís Goucha testou positivo à Covid-19.

“Acabei de testar positivo à Covid-19 (com sintomas muito ligeiros) pelo que regresso ao Alentejo em confinamento por uma semana. Voltarei na próxima segunda”, alertou, no Instagram.