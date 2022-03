Cristina Ferreira despede membros da equipa “Cristina ComVida”, na TVI

Cristina Ferreira prepara-se para pôr fim ao seu programa “Cristina ComVida” transmitido na TVI ao final da tarde e já demitiu a equipa.

A informação foi avançada pela revista “Nova Gente” que garante que os colaboradores ficaram a saber que iam para o desemprego através de Bruno Santos, responsável pela produtora Coral.

De acordo com a revista “Nova Gente” no total são 17 profissionais que foram dispensados no programa da Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.

Desses 17, sete pertencem à produção, sete à redação, dois da edição e um do grafismo. A mesma publicação avança ainda que o formato chegará ao fim no dia 6 de janeiro.