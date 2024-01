Cristina Ferreira despediu-se na noite deste sábado de mais um par concorrente do programa “Dança com as Estrelas”.

Acabada de regressar das Maldivas neste sábado, com o novo namorado, João Monteiro, Cristina Ferreira apresentou à noite o “Dança com as Estrelas”, que ficou marcado pela saída do ator Miguel Nunes.

O intérprete abandonou o programa, com 30 por cento dos votos, na disputa com o músico dos D.A.M.A Miguel Cristovinho, que obteve 70 por cento e continua assim em prova.