A apresentadora Cristina Ferreira despediu-se de mais um concorrente do “Dança com as Estrelas”: a atriz Joana de Verona disse adeus à competição.

Depois do ator Miguel Nunes, na semana passada, neste sábado à noite houve mais uma despedida do “Dança com as Estrelas”: desta vez, foi a atriz Joana de Verona a abandonar o programa.

A atriz lamentou ter saído do formato de dança dos sábados à noite da TVI e foi muito saudada pelos colegas.

O programa ficou ainda marcado pela ausência do músico Miguel Cristovinho que, neste sábado à noite, teve um concerto com a sua banda, os D.AM.A em Vilar Formoso.