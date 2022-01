Cristina Ferreira destaca vitória nas audiências

A TVI venceu as audiências esta segunda-feira, 4 de janeiro, com destaque para os novos programas da manhã e da tarde. Cristina Ferreira comemorou.

A estação de Queluz de Baixo celebra, esta terça feira, 5 de janeiro, mais uma vitória nas audiências: esta segunda-feira, foi a estação mais vista, com destaque, na liderança, para os programas “Dois as 10” e “Goucha”, em estreia, para o “Extra”, do “Big Brother”, e a para a novela “Destinos Cruzados”, em repetição.

Ao final da manhã, na apresentação de Nuno Eiró como nova contratação, Cristina Ferreira celebrou o resultado.

“Estamos satisfeitos com os resultados de ontem. Deram-nos a vitória”, começou por destacar, para fazer uma analogia com uma história infantil: “Isto é como a história dos três porquinhos. Nós fazemos a casa de tijolo, para não irmos abaixo no sopro”, concluiu a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI.