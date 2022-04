Cristina Ferreira deu o primeiro mergulho do ano em dia de estreia do “BB Famosos”

Cristina Ferreira começou o ano com um mergulho no mar, horas antes da estreia do seu mais recente desafio: a estreia do “Big Brother Famosos”, na TVI.

Nem o frio nem o céu habitualmente encoberto da Ericeira impediram, neste domingo, Cristina Ferreira de começar o ano com um mergulho.

A apresentadora foi a banhos na zona da Ericeira, poucas horas antes de estrear o “Big Brother Famosos”.

Pelo que é possível ver através do perfil de Instagram, a seguir à hora de almoço a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI já estava em estúdio para conduzir a primeira gala.

“Cheguei. Em contagem decrescente…”, escreveu Cristina Ferreira nas redes sociais enquanto exibia a nova imagem do formato que vai reunir celebridades.

Recentemente, a apresentadora elegeu o melhor do ano que acaba de terminar. A melhor memória que a apresentadora guarda de 2021 foi a festa de celebração dos 44 anos que aconteceu na Madeira, rodeada de amigos como Rúben Rua, Rita Pereira, Maria Cerqueira Gomes, entre outros.

“Coisas boas do meu ano. A Madeira. Em nenhum lugar me senti mais em paz do que aqui”, escreveu a comunicadora.