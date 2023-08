Cristina Ferreira deve ficar com menos poder e sem metade do ordenado na TVI

Com a renovação do contrato com a TVI, Cristina Ferreira deverá ter menos poder na estação de Queluz de Baixo e ainda ver o seu ordenado reduzido a metade.

Cristina Ferreira regressou há uma semana de férias e voltou à TVI, depois de andar pelos Estados Unidos, Ibiza e, em Portugal, pela Costa Vicentina. Mas o longo período de descanso poderá não ser suficiente para as dores de cabeça que encontrou em Queluz de Baixo e que estão relacionadas com a renovação do seu contrato com a estação, que terminava no final deste mês.

De acordo com a edição desta semana da revista “TV Guia”, Cristina Ferreira não só perde metade dos valores do contrato – passa a receber metade dos 200 mil euros mensais -, como ainda vê o seu poder reduzido, uma vez que, acrescenta a publicação da televisão, a ideia da administração da Media Capital é que Cristina se concentre na apresentação.

Cristina Ferreira ainda não comentou as mais recentes notícias e deverá fazê-lo, apenas, no início de setembro, quando apresentar a nova grelha da TVI.

De regresso a Portugal, a apresentadora mostrou no início da semana passada que teve um encontro com um amigo e colega já de longa data. A diretora de entretenimento e ficção da TVI esteve com Ruben Rua – apontado, em tempos, como namorado -, naquilo que disse ser o “fim de dia perfeito”.