Cristina Ferreira e a entrevista de Pedro Pinto: “Foi tão especial ter sido ele”

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI destacou o quão especial foi dar ao jornalista a primeira entrevista desde o regresso ao canal, este domingo, pela importância que o “pivot” teve no seu percurso profissional.

Cristina Ferreira referiu numa publicação nas redes sociais, esta segunda-feira, que Pedro Pinto foi quem “abriu de novo a porta de casa” durante a entrevista no final do “Jornal das 8” deste domingo. Há 20 anos, a apresentadora fez um exercício na universidade sugerido pelo profissional da estação que a “fez crer que o jornalismo televisivo era o futuro”.

“Daqui a pouco estou na TVI para continuar a trabalhar no futuro mas antes, o Pedro. Passaram 20 anos do dia em que um exercício na universidade me fez crer que o jornalismo televisivo era o meu futuro. Foi o Pedro que me sugeriu para um estágio na RTP. Foi o Pedro que ontem me abriu de novo a porta de casa. Estávamos os dois nervosos, acho que pelo carinho que nos une. Foi tão especial ter sido ele. Obrigada Pedro”, lê-se na publicação partilhada no Instagram da comunicadora.

Recorde-se que durante a entrevista Cristina Ferreira abordou o facto de ser acionista da Media Capital e a saída da SIC, incluindo a indemnização exigida pelo canal.

LEIA TAMBÉM: