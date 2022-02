Cristina Ferreira é a primeira convidada do “5 Para a Meia-Noite”

Filomena Cautela tinha prometido duas “bombas” e já concretizou a primeira: Cristina Ferreira é a convidada do regresso do “5 Para a Meia-Noite” na RTP1.

O “5 para a Meia-Noite” está de volta às noites da RTP1 no dia 9 de janeiro. No regresso do programa, a apresentadora Cristina Ferreira vai estar no sofá do formato à conversa com Filomena Cautela.

Recorde-se que, antes do Natal, na apresentação dos formatos da RTP1 para o início de 2020, a comunicadora tinha prometido “duas bombas”, mas justificou aos jornalistas que, na altura, o diretor de Programas da RTP, José Fragoso, não a tinha deixado revelar as novidades.