Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo são os novos apresentadores do “Dança com as Estrelas”

Após várias especulações, a TVI revelou esta sexta-feira, 27 de outubro, quem serão os novos apresentadores do programa “Dança com as Estrelas”.

“O segredo mais bem guardado”, referiu a estação de Queluz de Baixo, aquando da divulgação dos novos apresentadores do “Dança com as Estrelas”.

Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo serão os grandes anfitriões do formato de dança. A apresentadora regressa ao programa no qual se “estreou a solo na apresentação de prime time” e Bruno Cabrerizo junta-se à diretora de ficção e entretenimento da TVI, ele que já foi concorrente do formato.

Foi em Itália que Bruno Cabrerizo estreou-se como apresentador, no “Ballando con le Stelle” e, mais recentemente, participou também no “Dança dos Famosos” no Brasil.

Os jurados do “Dança com as Estrelas” já haviam sido divulgados: Cifrão, Alexandra Lencastre e Alberto Rodrigues.

Recorde-se que, durante o verão, Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo estiveram bastante próximos, levantando, inclusive, rumores de um possível relacionamento. Os dois estiveram em Ibiza, juntamente com outros amigos, e, no início de outubro, reencontraram-se em Milão.