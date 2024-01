Cristina Ferreira e João Monteiro juntos em fotografia pela primeira vez

Pela primeira vez, Cristina Ferreira surge, numa fotografia, ao lado do irmão do vencedor do “Big Brother” após uma saída para jantar com os amigos.

Muita especulação houve à volta de um possível romance entre Cristina Ferreira e João Monteiro, irmão de Francisco Monteiro, o vencedor da mais recente edição do “Big Brother”.

Contudo, no “Cristina Talks”, a apresentadora acabou por confirmar a relação. E, agora, já há a primeira foto da diretora de entretenimento e ficção da TVI com João Monteiro.

A imagem foi partilhada por uma amiga chegada de Cristina, Catarina Duarte, nas redes sociais. No registo, a apresentadora e o irmão de Francisco Monteiro surgem próximos, acompanhados de outros amigos da diretora, como Ruben Correia, após uma saída para jantar.