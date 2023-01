Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz reúnem-se com o patrão da TVI

Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz reuniram-se (em separado) esta sexta-feira com o patrão da TVI, Mário Ferreira.

Com os 30 anos da estação de Queluz de Baixo a serem celebrados no próximo mês, Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz reuniram-se, em separado, com o dono da TVI, Mário Ferreira, a preparar a data.

“Tarde de trabalho. Objetivos comuns com o entusiasmo de quem acredita num futuro risonho”, escreveu o diretor-geral do quarto canal.

“A trabalhar, como sempre. E que venham os 30 anos da TVI”, referiu Cristina Ferreira nas redes sociais.