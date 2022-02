Cristina Ferreira e o “O Programa da Cristina”: “Infelizmente, não há lugar a despedidas”

A apresentadora usou as redes sociais para partilhar gratidão a todos os que tornaram possível “O Programa da Cristina”, um projeto que garante que vivia dentro de si há anos.

Depois de Daniel Oliveira ter destacado o “trabalho, o talento e a ambição de querer sempre mais” e o “papel muito importante” de Cristina Ferreira, a comunicadora agradeceu no Instagram à equipa e ao público que acompanhou “O Programa da Cristina” durante mais de um ano e meio.

“Este ‘post’ é para quem acompanhou o programa da Cristina desde o primeiro dia. Não é preciso contar a história porque ao longo de ano e meio ela mostrou-se ao público. Este projeto vivia em mim há anos. Porque a televisão que faço vive em mim desde sempre. Abri a porta milhares de vezes. Recebi todos da mesma maneira. Do primeiro ministro à história e vida que nunca tinha sido contada. Cada pessoa que ali esteve sentiu a energia daquela casa. A minha SIC foi aquela casa”, referiu.

“Tenho milhares de fotos que ilustram o que ali vivemos, no plural porque sempre foi ‘nossa’. Mas só esta podia estar aqui. Porque tem a minha gente. Os que desde o primeiro dia me deram a mão. Ninguém faz nada sozinho. Posso dizer que foram os escolhidos. E os escolhidos por mim nunca deixarão de ser meus. Eles sabem que estarão sempre comigo. Eles e mais ninguém. Devo a cada um , para o resto da vida, o amor que me deram. Fizemos acontecer. Foi melhor do que imaginamos. Porque desde o primeiro dia, do outro lado, estava você. Sim, estas palavras são para o público que nos amou. Infelizmente, nestas situações, não há lugar a despedidas. Mas olhando bem não se diz adeus a algo que não acaba. Porque o coração é o mesmo. E o que se segue é só a continuação”, acrescentou.

Recorde-se que Cristina Ferreira está de regresso à TVI como diretora de entretenimento do canal e ainda acionista e administradora da Media Capital.

