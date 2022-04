Cristina Ferreira em lágrimas na estreia do novo programa

Cristina Ferreira não evitou as lágrimas nesta segunda-feira à tarde na estreia do programa “Cristina ComVida”, ao mostrar-se emocionada com uma mensagem muito especial.

Está realizado o primeiro programa do “Cristina ComVida”, o novo programa das tardes de Cristina Ferreira, na TVI, que vai bater-se diretamente nas audiências com “O Preço Certo”, de Fernando Mendes, na RTP1 e com as novelas da SIC “Viver a Vida” e “Eta Mundo Bom”.

Emitido, em direto, a partir da antiga casa do “Big Brother”, na Venda do Pinheiro, o formato contou com dois ex-residentes da primeira edição, o casal Célia e Telmo, além de outros convidados, como o cantor Pedro Abrunhosa e o cozinheiro Rúben Pacheco Correia, que abandonou, recentemente, a SIC.

O momento alto de “Cristina ComVida” aconteceu logo no início do programa quando, nos céus, um avião passou a mensagem “Cristina, o sonho começa agora”, o que levou a anfitriã a uma emoção incontrolada e, mais tarde, às lágrimas.

“Ao mesmo tempo que lia isto ouvia no auricular: ‘bora miúda, estamos juntos, de mãos dadas, a equipa sonha contigo’. Obrigada”, contou no perfil de Instagram.

No final do programa, e ainda na casa, Cristina Ferreira, o humorista Eduardo Madeira – que interpreta várias personagens – e o realizador João Patrício estiveram a falar, por Zoom, com os jornalistas, numa entrevista que poderá ler esta terça-feira aqui, na N-TV.

“Queremos que esta casa se aproxime de uma novela ou de uma sitcom. Que as pessoas fiquem com curiosidade para ver o que vai acontecer no dia seguinte”, declarou a apresentadora à Imprensa.