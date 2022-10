Cristina Ferreira enche Multiusos de Gondomar com famosos em palco

Cristina Ferreira encheu o Multiusos de Gondomar, este sábado, 15 de outubro, para o primeiro encontro das “Cristina Talks”. Vários famosos subiram ao palco para falarem.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI organizou a primeira conferência em seu nome. Com a casa repleta de pessoas, a também apresentadora da estação privada conduziu o evento.

Antes de começar o evento e abrirem as portas do local, nas fotografias que foram circulando nas redes sociais, foi visível a grande fila que se gerou à entrada do Multiusos de Gondomar.

Carolina Deslandes, Paulo Figueiredo, Ricardinho e Fred Canto e Castro foram alguns dos oradores conhecidos do público que participaram no primeiro evento “Cristina Talks”.