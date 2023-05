Cristina Ferreira entre as personalidades com maior notoriedade espontânea em Portugal

Cristiano Ronaldo, Cristina Ferreira, “A Pipoca Mais Doce” e Ricardo Araújo Pereira lideram o ranking publicado pela “Marktest”.

De acordo com a edição de 2023 do estudo “Figuras Públicas e Digital Influencers”, produzido pela “Marktest”, Cristiano Ronaldo, Cristina Ferreira, “A Pipoca Mais Doce” e Ricardo Araújo Pereira lideram o “ranking” de personalidades com maior notoriedade espontânea em Portugal.

O futebolista surge em primeiro lugar, uma vez que acumulou o maior volume (13,2 por cento) de primeiras referências, no que diz respeito às figuras públicas ou influenciadores conhecidos pelos portugueses.

Cristina Ferreira surge em segundo lugar no pódio, com 10,6 por cento. Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce” e Ricardo Araújo Pereira estão empatados com cinco por cento de primeiras referências.

Nos primeiros dez nomes do ranking, constam, ainda, Helena Coelho, Madalena Abecasis, Júlia Pinheiro, RicFazeres, Manuel Luís Goucha e Carolina Patrocínio.