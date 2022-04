Cristina Ferreira esclarece polémica da viagem ao Dubai: “Cumpri todas as regras”

Cristina Ferreira falou sobre a tão criticada viagem ao Dubai e esclareceu que cumpriu “todas as regras exigidas”.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI esteve no programa “Goucha”, esta sexta-feira, 26 de março, para uma entrevista com o apresentador, na qual abordou, entre outros assuntos, as polémicas mini férias durante a pandemia.

“Tinha uma viagem marcada para janeiro, mas achei que não era uma boa altura para ir e fui adiando. […] Os aeroportos abriram a 16 [de março] e era possível viajar e sair do país. Marquei a viagem na quinta-feira à tarde e fui na sexta de manhã”, esclareceu, sublinhando que não incumpriu com nada.

“Cumpri todas as regra que me foram exigidas. Fiz um teste, deu negativo, embarquei, estive num país, cumpri todas as regras do país, fiz um teste, deu negativo e voltei”, explicou.

Sobre quem realça que Cristina Ferreira “ostenta”, a também apresentadora defendeu-se. “É meu. É fruto do meu trabalho”, afirmou.