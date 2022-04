Cristina Ferreira esclarece saída de Fátima Lopes e Isabel Silva da TVI

Cristina Ferreira falou sobre o afastamento de Fátima Lopes e Isabel Silva da TVI e revelou que foram as apresentadoras que optaram por sair.

Depois de ter sido acusada da saída das ex-apresentadoras do canal, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI esclareceu no programa “Goucha”, esta sexta-feira, 26 de março, que nenhuma delas foi dispensada.

“A Fátima [Lopes] não chegou a um entendimento e já não passou por mim sequer. Não falei uma única vez a nível de valores, ela não quis. […] Queria muito ver a Fátima a brilhar”, afirmou.

“Sei as conversas que tive com a Fátima sobre esse projeto e não as vou divulgar porque não tenho de as divulgar”, acrescentou.

Quanto à saída de Isabel Silva, a também apresentadora recordou que “foi a primeira escolha” no início da carreira no ecrã. “A Isabel foi escolha minha para ser apresentadora da TVI”, acrescentou.

“A Isabel queria voar para outras coisas. A Isabel não queria aquilo que havia”, completou.