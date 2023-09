Cristina Ferreira: “Se queres matar um sonho grande é contá-lo a uma pessoa pequena”

O Altice Fórum Braga esgotou. Cristina Ferreira lotou o espaço para mais uma sessão de “Cristina Talks”.

Este sábado, dia 16 de setembro, Braga recebeu mais uma sessão de “Cristina Talks”. Cristina Ferreira esgotou o Altice Fórum Braga, onde 7500 pessoas ouviram a apresentadora e os seus convidados.

No palco, a diretora da TVI marcou presença com um fato cor-de-rosa. O primeiro convidado foi FF, que trouxe a música “E o meu verão não acabou”, enchendo a sala de espetáculo em nostalgia.

O coach Fred Canto e Castro interrogou o público sobre as áreas a trabalhar nas suas vidas e o padre Ricardo Esteves, que se estreou no palco da “Cristina Talks” refletiu sobre a identidade e contou um pouco do seu percurso. Iva Domingues também foi uma das convidadas e contou sobre a filha e as experiências que teve na vida.

Cristina Ferreira partilhou momentos da sua história e “mostrou as suas inseguranças e interrogações, confessou que apenas conseguia falar do seu momento e do plano que tinha decidido seguir. O plano A. Continuar como apresentadora de TV, orgulhosamente”, lê-se em comunicado.

Já no final do dia de sábado, a diretora da TVI anunciou ainda mais uma data para o “Cristina Talks”: dia 13 de janeiro de 2024, no Altice Arena em Lisboa.