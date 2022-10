Cristina Ferreira: “Estamos mais consistentes no ‘day time’ e a ficção é líder”

Cristina Ferreira está a preparar a celebração dos 30 anos da TVI, a partir de janeiro do próximo ano, e fala já das surpresas, enquanto elogia o crescimento do “day time” e a liderança da ficção.

É já a partir de janeiro do próximo ano que a TVI começa a celebrar os 30 anos de existência, que se assinalam a 20 de fevereiro. À margem da festa da TVI Ficção, que decorreu em Lisboa, na Quinta da Pimenteira, Cristina Ferreira contou aos jornalistas as novidades.

“Em janeiro começa o ano do nosso aniversário. Estamos constantemente a estrear coisas novas, estamos cada vez mais consistentes no ‘day time’ e na ficção, que é líder diariamente”, começa por referir.

“É óbvio que queremos fazer coisas novas e vamos iniciar o ano com as celebrações dos 30 anos que acontecem a 20 de fevereiro. Os ‘Queridos Papás’ vão estrear-se por aí, assim como nova temporada de ‘Festa é Festa’. Depois, vai haver especiais sobre o aniversário”, assegura a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI.

Cristina Ferreira abordou, de seguida, o regresso da atriz Dalila Carmo ao canal, numa referência a um contexto maior do mercado. “Temos de começar a perceber que com o mercado português e os produtos que nós temos cada vez mais vai haver pessoas presentes em todas as estações e a trabalhar em várias plataformas”, diz.

“Para um ator, às vezes, é complicado estar só numa estação e se surgirem outras oportunidades para fazer coisas até externamente…”, adianta, para dar uma garantia: “Não tenho nenhum medo de perder nomes, há contratos celebrados com pessoas que fazem trabalhos para outras plataformas. O crescimento de cada ator é um crescimento também nosso. Mas gosto de ter do nosso lado pessoas que considero grandes atores”.

Finalmente, no caso concreto da nova contratação da TVI: “A Dalila esteve sempre em casa, foi só trabalhar para outra estação numa certa altura da vida dela”.