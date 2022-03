Cristina Ferreira estreia-se na “stand up” comedy: “Fez-se luz e encontrei o caminho”

Cristina Ferreira estreou-se nesta terça-feira na “stand up” comedy ao lado de Salvador Martinha, Tatanka e Jel. O balanço foi o melhor.

Uma experiência nova e desafiadora. O Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, recebeu nesta terça-feira Cristina Ferreira, que se estreou na “stand up” comedy ao lado de Salvador Martinha, Jel e Tatanka.

A apresentadora já fez o balanço de uma atuação de improviso e com a ajuda da tripla masculina.

“Sobre ontem: só depois de ter aceitado o convite é que percebi onde é que estava metida”, começou por reconhecer, nas redes sociais, a apresentadora da TVI.

“Mas bora lá. Passei um mês sem saber o que ia dizer. O Salvador lá me ia ligando e dando dicas mas nada me fazia o click. Na terça-feira falámos e o Sr Martinha lá disse que giro era fazermos um jogo em que ele escrevia num envelope um alinhamento, com dicas, e eu, de improviso, criava as histórias”.

E assim foi: “E o envelope lá estava, em palco. Cinco minutos antes de entrar, porque Deus nosso senhor está sempre comigo, fez-se luz e encontrei o caminho. Naquele instante percebi que ia correr bem”.

“O @tatankaman, sem saber, deu-me o mote quando disse: épa, eu não vejo o teu programa porque não é muito a minha cena, mas estou aqui contigo e já percebi que és uma gaja altamente, a malta pensa que tu és tipo ‘Casa dos Segredos’, e afinal não, vais partir tudo”, lembrou.

“O @tio.jel fez o resto quando se pôs a fazer campanha pela Tininha. Mas a culpa de tudo é do Martinha. No stand up, bebe-se antes, vê-se futebol, diz se umas asneiras, e sente-se a generosidade. Obrigada por tudo. Fiquei a saber mais de mim. E quando vamos a vida encarrega se de nos ajudar. Nem que seja minutos antes. E não precisei do envelope”, rematou Cristina Ferreira.