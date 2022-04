Cristina Ferreira faz balanço do “Big Brother”: “A televisão feliz”

Cristina Ferreira fez nesta segunda-feira de manhã o balanço do “Big Brother Famosos”, que foi conquistado pelo piloto madeirense Bernardo Sousa.

“Acabou o BB do Bernardo, do Marco, da Bruna, do Kennedy, da Vanessa, do Fernando, do Nuno, da Marie, da Virgínia, do Miguel, da Tanya, da Mafalda, da Sara, do Melão, do Pedro”, começou por referir a apresentadora do “reality show” da TVI nas redes sociais.

“Agradeço a cada um a confiança e a entrega. Pelo amor conseguiram mostrar que um reality, ainda que alvo de preconceitos, pode ser um programa extraordinário de partilha, amizade, reencontro e felicidade”.

“Ganhou a evolução do Bernardo como podia ter ganho o desejo de vencer do Marco. Não conhecia o Bernardo e admiro lhe tanto a honestidade e a emoção que lhe vi a cada instante em que se sentia mais feliz”, acrescentou, por comentar a frustração de Marco Costa, que voltou a não ganhar um “reality show”.

“Conheço há muito tempo o Marco e admiro tanto a sua bondade, ingenuidade, tenacidade e olhar de menino. Cá fora trocamos opiniões, gostamos mais de um ou de outro. Eu só quero que fiquem bem”.

“Que levem as melhores memórias. São meus. Nunca esquecerei cada abraço no reencontro. Que a vida vos retribua o amor com que fizeram isto. A televisão feliz”, concluiu Cristina Ferreira.