Cristina Ferreira faz dedicatória à empregada de limpeza do estúdio da SIC

Cristina Ferreira fez uma dedicatória especial à “tia”, a empregada de limpeza do estúdio d’”O Programa da Cristina”, da SIC.

Terminado “O Programa da Cristina” (SIC) com o regresso de Cristina Ferreira à TVI, para ser diretora de entretenimento e ficção do canal e ainda acionista e administradora da empresa Media Capital, a comunicadora reencontrou, esta terça-feira, a empregada de limpeza do estúdio onde era gravado o formato e destacou o momento nas redes sociais.

“Hoje foi um dia muito especial. Feito do amor que me devolvem os que abraço na vida. A ‘tia’ ganhou espaço no meu coração desde o início. Pela alegria, pela doçura, pela preocupação, pelas velas que diz acender por mim de cada vez que vai a Fátima. Obrigada tia. Por ontem, hoje e amanhã”, escreveu Cristina Ferreira na legenda da publicação.

Recorde-se que, apesar de dar início às funções na TVI apenas em setembro, Cristina Ferreira antecipou-se e já anda pelos estúdios da Plural, onde são produzidas as novelas da estação televisiva. Em agosto, a comunicadora vai de férias.

