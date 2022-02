Cristina Ferreira faz desabafo inesperado depois de dois meses na TVI: “Mais nada nem ninguém me fará mal”

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI foi às redes sociais deixar uma garantia: ninguém lhe vai fazer mais mal. Uma frase escolhida depois das muitas críticas em relação aos formatos que coordena ou apresenta.

Um desabafo inesperado. Cristina Ferreira garantiu aos milhares de seguidores na tarde desta terça-feira que mais nada nem ninguém lhe fará “mal”. Uma frase que pode servir de resposta às muitas críticas que tem recebido desde que voltou à TVI para assumir a direção de Entretenimento e Ficção: primeiro foi um especial do “Somos Portugal” que não teve as audiências desejadas, o que aconteceu, também, nas tardes de “O Dia de Cristina”. Mais recentemente, a sua aposta no “Vivavida”, com Rúben Rua e Helena Coelho, também sido alvo de comentários negativos.

No perfil de Instagram, a apresentadora resolveu contar tudo. “Durante quase dois meses deixei que a agressividade e os sentimentos menos bonitos fizessem parte do meu dia a dia”, começou por referir, numa alusão à troca da SIC pela TVI.

“O meu silêncio será sempre a forma que terei de me defender. Tentei encontrar-me porque a força aparente nem sempre é a que realmente existe”, acrescentou.

“Sou gente como todos. Vi, li, senti tudo o que de pior possam imaginar. Foi duro, muito duro. Talvez o período mais difícil da minha vida. O amor pelo qual me norteei sempre não era suficiente para eu me sentir bem”, continuou.

“Hoje decidi que mais nada nem ninguém me fará mal. E seguirei o caminho que escolhi. E a felicidade estará sempre presente. Ninguém perde quando usa o coração. Voltei”, garantiu, a concluir.