Cristina Ferreira faz o balanço de um ano de TVI: “Somos uma estação cada vez mais feliz”

Cristina Ferreira fez esta tarde o balanço da chegada à TVI, há um ano, depois de sair da SIC.

A diretora de Entretenimento o Ficção da TVI esteve na manhã desta sexta-feira no Lumiar, em Lisboa, a entregar três viaturas dos bombeiros a Liga dos Bombeiros Portugueses, numa parceria com a marca Calzedonia e, à margem da cerimónia, aceitou comentar o “verão quente” do ano passado, quando se ficou a saber que iria trocar a SIC pela TVI, depois de ter feito o caminho inverso.

Entre junho e setembro, altura em que voltou, oficialmente, a estação Queluz de Baixo, Cristina Ferreira foi “bombardeada” com palavras como “traição” ou “ganância pelo dinheiro”.

“O balanço é muito positivo, estamos aqui todos felizes, vamos fazê-lo dentro da estação. Acho que somos uma estação cada vez mais feliz, cada vez mais unida, em prol daqueles que todos os dias ligam o televisor e nos escolhem”, começa por referir a N-TV.

“Vale sempre a pena desde que estejamos felizes e saibamos o caminho que estamos a construir”, rematou.