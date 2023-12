Cristina Ferreira faz revelação sobre o “Dança com as Estrelas”

Em dia de apresentação dos novos concorrentes do “Dança com as Estrelas”, Cristina Ferreira revelou quem ficou fora do leque.

Trata-se de Sara Pinto, jornalista do “TVI Jornal” ao lado de Júlio Magalhães. A pivô da estação de Queluz de Baixo iria integrar o leque de concorrentes do “Dança com as Estrelas”, mas, por incompatibilidade de agendas, a participação teve de ser repensada.

A revelação foi feita por Cristina Ferreira, durante o matutino “Dois às 10”, esta terça-feira, 5 de dezembro: “Eu tenho muita pena, vou divulgar uma coisa”, começou por dizer a anfitirã do novo formato.

“Hoje é dia de apresentação dos concorrentes do novo ‘Dança com as Estrelas’. Vamos fazê-lo às seis da tarde e a Sara era uma das novas concorrentes”, acrescentou.

Sara Pinto, que estava no programa das manhãs da TVI, explicou que gostava muito de fazer, pelo menos, uma participação especial. A jornalista não vai conseguir integrar o leque permanente, porque terá de cobrir as eleições Legislativas: “Cai um Governo, há eleições dia 10 de março e ela vai ter que fazer as entrevistas da campanha”, explicou Cristina Ferreira.

Recorde-se que, segundo a revista “TV Guia”, Ana Malhoa será uma das participantes do “Dança”.