Cristina Ferreira faz Teresa Guilherme chorar em direto

A apresentadora do “Big Brother – A Revolução” foi uma das convidadas da manhã desta terça-feira do programa “Dia de Cristina”. E foi surpreendida com a música preferida, que a levou às lágrimas.

Teresa Guilherme emocionou-se na manhã desta terça-feira no segundo programa de “Dia de Cristina”, na TVI, ao ouvir a música preferida – “Eu Sei”, de Sara Tavares -, e quando recordou o momento em que a apresentadora lhe foi “bater” à porta para voltar à televisão e apresentar o “Big Brother – A Revolução”.

Quando Vanessa e Rui Andrade começaram a cantar “só Deus sabe o que será, não há outro que conhece tudo o que acontece em mim”, Teresa Guilherme não evitou as lágrimas.

“Só me pediram para escolher a minha música preferida, mas nem me perguntaram qual era”, lembrou, surpreendida. Teresa Guilherme elege este tema de Sara Tavares por “acreditar em Deus”. “Adoro esta canção e o Rui e a Vanessa cantam-na muito bem. É sobre Deus… e tu foste bater-me à porta”, recordou, emocionada.

As lágrimas continuaram quando a apresentadora do “Big Brother – A Revolução” ouviu da boca da diretora de Ficção e Entretenimento da TVI as justificações para a ir “buscar”, depois de quatro anos afastada dos “reality shows”, desde a “Casa dos Segredos”.

“A vida tem coisas escritas para nós. Foste escolhida porque, para mim, és a melhor a fazer o programa e cresci a ver-te. Bati-te à porta com a maior alegria do mundo e não sabias o que vinha aí”, justificou Cristina Ferreira.

Teresa respondeu: “Achei que não era o ‘Big Brother’. Estou em teatro (na peça “Monólogos da Vagina”) e até podia ser uma novela”, confessou.

Cristina Ferreira fez ainda uma revelação: “Todos os dias me mandas uma mensagem a dizer: ‘Eu queria tanto ajudar-te a ganhar!”

Teresa Guilherme foi, finalmente, surpreendida pelo “Big Brother”, que recordou os melhores momentos destes 20 anos de “reality shows”.