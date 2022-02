Cristina Ferreira confirma que “Festa é Festa” vai ter quarta temporada

Cristina Ferreira confirmou, este sábado, 19 de fevereiro, que a novela “Festa é Festa”, da TVI, vai ter direito a uma nova temporada.

É oficial: a novela da estação de Queluz de Baixo vai ter uma quarta temporada. Quem o disse foi a diretora de Entretenimento e Ficção, durante a gala do 29.º aniversário do quarto canal.

O carteiro “Paulo”, interpretado por Hélder Agapito, apareceu de surpresa no palco para entregar uma carta à apresentadora. No envelope estava escrito que “Festa é Festa” terá uma nova temporada.

Lembre-se que a TVI celebrou o aniversário numa noite de glamour no Casino Estoril. A emissão foi conduzida pela dupla de apresentadores Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira.

No início de fevereiro, um dos atores do elenco, Pedro Teixeira, que dá vida a “Tomé”, realçou o quão “especial” é trabalhar com os restantes colegas. “Trabalhar assim é especial. Sou um privilegiado por ter esta profissão e por trabalhar com pessoas tão maravilhosas”, afirmou.

Além do artista, também Sílvia Rizzo, Pedro Alves, Ana Guiomar, Maria do Céu Guerra, Manuel Marques, Beatriz Barosa, Rodrigo Paganelli, entre outros, integram o projeto da TVI.