Cristina Ferreira: “Gosto tanto do trabalho de bastidores”

Cristina Ferreira admitiu, esta quinta-feira, 31 de março, que gosta muito do trabalho que é desenvolvido nos bastidores dos programas de televisão.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI assistiu, atrás das câmaras, à participação de Miguel Cristovinho, Miguel Coimbra e Kasha (D.A.M.A) no formato das manhãs “Dois às 10”.

Depois de ter preparado surpresas para cada um dos artistas, a também apresentadora mostrou-se rendida ao trabalho de bastidores que consiste em “criar, planificar” e colocar no “ar”.

“Gosto tanto do trabalho de bastidores. Criar, planificar e ver no ar”, confessou Cristina Ferreira, no perfil de Instagram, aquando da partilha de um conjunto de fotografias em que surge abraçada a cada elemento do grupo musical.

Os D.A.M.A estiveram de passagem pelo matutino da TVI para promover os dez anos de carreira. Lembre-se que o quarto canal vai emitir no próximo sábado, 2 de abril, um concerto especial de comemoração.