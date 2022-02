Cristina Ferreira já anda pelos estúdios da produtora Plural

Depois de, há uma semana, ter sido anunciado o regresso à TVI para ser diretora de Entretenimento e Ficção da estação televisiva e ainda acionista e administradora da Media Capital, Cristina Ferreira já visitou os estúdios da Plural.

Apesar de dar início às funções na estação de Queluz apenas em setembro, a comunicadora antecipou-se e já estará na “casa mãe”, como revelou esta sexta-feira no Instagram, ao partilhar uma fotografia no exterior das instalações da Plural, onde são produzidas as novelas do canal.

“Quando te propões a trabalhar o resto é conversa. Apenas. Setembro é amanhã”, escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

De recordar que a mudança da SIC para a TVI dá-se numa fase em que a comunicadora alterou também o visual e pintou o cabelo com a cor caju a predominar.

