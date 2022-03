Cristina Ferreira janta em Lisboa com ator francês

Cristina Ferreira jantou em Lisboa com o ator francês Kevin Dias, que protagonizou a mais recente capa da apresentadora da TVI.

A diretora de Ficção e Entretenimento da TVI Cristina Ferreira jantou, na companhia de uns amigos, com o ator francês Kevin Dias, que protagoniza a capa da revista da também apresentadora este mês.

Os dois encontraram-se no hotel Tivoli, em Lisboa, e tiraram fotos com vista sobre a cidade a partir do último andar.

“Kevin em Lisboa. Trocámos de cidade”, referiu Cristina Ferreira sobre o novo amigo, filho de uma portuguesa e que também é modelo.

Este luso-descendente, recorde-se, brilha na série “Emily em Paris”, na qual desempenha o guitarrista “Benoit”.

Kevin, de 30 anos, é casado com uma modelo francesa, com quem tem um filho.