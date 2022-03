Cristina Ferreira lembra confinamento: “Estive 14 dias sem ver o meu filho e os meus pais”

Cristina Ferreira esteve na manhã desta quinta-feira a falar sobre o confinamento por causa da covid-19 e lamentou ter estado duas semanas longe do filho, Tiago e dos pais.

Duas semanas afastada do filho e dos pais. Cristina Ferreira lamentou esta manhã, em entrevista a Manuel Luís Goucha, no “Você na TV!” (TVI), o confinamento a que foi obrigada, depois de ter contactado diretamente com uma pessoa infetada – a cantora Bárbara Bandeira, durante o programa “Dia de Cristina”.

“Depois da Bárbara Bandeira, com quem estive 20 minutos a conversar, a sensação de agora vais para casa e ficar 14 dias em isolamento é terrível, é uma sensação de prisão, de jaula”, começou por assumir Cristina Ferreira ao anfitrião do programa da manhã do quarto canal.

“O mais complicado foi o meu filho e os meus pais. Não estive com eles uma única vez em 14 dias! O Tiago ficou com o pai (António Casinhas) e também com os meus pais”, revelou Cristina Ferreira.

“Não fiquei apreensiva porque não tive sintomas, mas queixei-me dores de cabeça e arrepios de frio”, acrescentou a diretora de Ficção e Entretenimento da TVI.

Quanto ao teste com a zaragatoa: “A zaragatoa é muito assustadora antes de fazermos o teste. Disseram-me que era nas duas narinas para ter a certeza. Na primeira narina houve desconforto mas não deitei lágrimas e na outra não custou nada. O que custa é para pessoas que tenham desvios no septo nasal, pode ser mais complicado”, concluiu Cristina Ferreira.

A loira da Malveira disse, ainda, que parte da sua equipa de trabalho foi para casa por causa de um contacto com uma pessoa “positiva” e que o seu realizador e amigo, João Patrício, está, também, isolamento.

Cristina Ferreira avançou que o seu programa em nome próprio volta na próxima terça-feira.