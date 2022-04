Cristina Ferreira marca presença na apresentação de “Amar Demais”

A três dias do regresso oficial à TVI, Cristina Ferreira marcou presença e discursou na apresentação da nova novela do canal, “Amar Demais”, esta sexta-feira.

Terminadas as férias no iate de luxo, na sexta-feira, a profissional da TVI seguiu para os estúdios da Plural, para a transmissão do primeiro episódio de “Amar Demais”, com o elenco e a equipa de produção do projeto.

Apesar de apenas assumir funções como diretora de Entretenimento e Ficção da TVI a partir de terça-feira, dia 1 de setembro, a apresentadora discursou para o público. “Gosto muito de vos ter aqui, gosto muito de olhar para vocês”, afirmou, num vídeo publicado no Instagram.

Posteriormente, ainda fez uma publicação com algumas fotografias ao lado dos atores protagonistas de “Amar Demais”. “‘Amar Demais’ é a primeira novela que estreia neste meu regresso à TVI enquanto diretora de Entretenimento e Ficção. Chego no momento em que todos ficarão a conhecer uma história que guarda muitas outras e onde o amor é a personagem central. Está tudo certo”, lê-se.

Recorde-se que Cristina Ferreira regressou à estação de Queluz de Baixo não só para ser diretora de Entretenimento e Ficção do canal mas também acionista e administradora da Media Capital.

LEIA TAMBÉM: