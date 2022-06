Cristina Ferreira mostra-se de fato de banho nas férias: “Que brasa”

Cristina Ferreira está de férias em Palma de Maiorca, Espanha. Durante a viagem de férias, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI posou de fato de banho num barco.

A também apresentadora fez “subir as temperaturas” nas redes sociais ao publicar uma fotografia no perfil de Instagram na qual aparece com um fato de banho dourado num passeio de barco.

“Isto está a começar muito bem”, escreveu a comunicadora.

Vários internautas elogiaram a silhueta de Cristina Ferreira. “Que brasa”, comentou uma admiradora. “És uma mulher maravilhosa”, atirou outro. “Que bela sereia”, escreveu ainda um fã.