Cristina Ferreira: Natal em casa e fim de ano no “Big Brother”

A apresentadora vai passar a Consoada em casa e reunir toda a família. O “réveillon” será na coordenação do “reality show”.

“Uma mulher de hábitos”. É assim que se define Cristina Ferreira que mantém as tradições na celebração do Natal. “As minhas tradições são muito comuns às das famílias. É sempre muita gente à volta da mesa”, conta a apresentadora à N-TV. “Foi durante muitos anos em casa da minha mãe, mas, entretanto, é na minha, que é, por acaso, mesmo ao lado”, acrescenta, com um sorriso, a também diretora de Ficção e Entretenimento da TVI.

O prato de eleição no dia 24 “é o bacalhau”. “Sou de rotinas nesse sentido e não acho que deva modificar muito aquilo que é o Natal. Há quem goste de inventar no bacalhau ou enfeitá-lo, mas eu acho mesmo que ele deve ser comido como sempre foi ao longo do ano. Enquanto estiver assim, está muito bom”, assegura.

Nos últimos dias Cristina Ferreira viveu o espírito da quadra na Wonderland Lisboa, um espaço decorado para a época que costuma atrair milhares de visitantes ao Parque Eduardo VII. Em tempo de regras apertadas, devido à pandemia, a comunicadora convida os todos os leitores a visitar o local. “Este é um espaço privilegiado, porque é ao livre, permite que as famílias possam vir com segurança, até porque há controlo de entradas com os certificados de vacinação. Podem usufruir um pouco daquilo que é o espírito de Natal, que acho que é aquilo que todos nós precisamos, pelas luzes, pela roda gigante que tem uma vista privilegiada da cidade de Lisboa… acho que este era o espaço necessário aqui na capital, para que as pessoas sentissem um bocadinho que há uma vida normal que nós tentamos perseguir todos os dias”.

A apresentadora deixa uma nota: “Em Portugal fomos dos últimos países a ter um mercado de Natal deste género, é mais comum no norte da Europa, cá não havia um evento assim e nós temos conseguido. Em 2020 foi impossível dadas as condições, mas este ano voltámos a tê-lo e o nosso desejo é que de ano para ano melhore mais”, acrescenta a apresentadora, que tem um particular carinho pela árvore de Natal gigante. “Acendi a árvore com o Nuno Santana e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa e para os miúdos é sempre fascinante!”

O fim de ano vai ser passado longe da família, na Venda do Pinheiro, onde vai acontecer a final do “Big Brother”. “É verdade, saberemos o vencedor! Eu e a Lurdes Guerreiro, principalmente, estaremos as duas unidas a passar o ano, mas é tradição, porque ou há ‘Big Brother’ ou há um grande evento a nível da TVI. Faço questão de passar a passagem de ano em Portugal, não gosto de estar fora. À exceção deste ano, é estar em casa e perto dos meus. E, em 2022, que venha o ‘Big Brother Famosos’”.

Cristina Ferreira aborda, finalmente, as outras novidades da estação para esta quadra festiva. “Antes há um telefilme de Natal, que é uma novidade – ‘A Consoada’, com Kelly Bailey e Joaquim Raposo -, e a própria novela ‘Festa é Festa’ adaptou-se ao calendário”, remata a apresentadora.