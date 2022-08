Cristina Ferreira: “No meu silêncio construí um mundo inteiro”

Cristina Ferreira desabafou, esta segunda-feira, 15 de agosto, sobre os objetivos profissionais que conseguiu alcançar com esforço e dedicação.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI mostrou-se sem maquilhagem nas redes sociais para falar sobre a urgência que sempre teve de viver e como conseguiu construir no silêncio o seu mundo.

“Acordei cedo. Como sempre. Sempre antes de todos. É assim desde que me lembro. Sempre tive urgência de viver. De ver. Absorvo tudo. De uma palavra faço uma história. De uma pedra poesia”, escreveu.

“Ser filha única fez-me inventar mundo. No meu silêncio construí um mundo inteiro. Meu. E de mais ninguém. É por isso que o tento conquistar todos os dias. Porque os outros… são só os outros. E o mundo deles”, prosseguiu.

A também apresentadora da TVI está de férias em Ibiza, Espanha. A comunicadora tem estado a passear de barco por águas espanholas, tal como demonstrou com várias publicações no Instagram.

Cristina Ferreira prepara-se para, no dia 2 de setembro, conduzir a transmissão especial do casamento de Bruno de Carvalho com Liliana Almeida, segundo revelou a revista “TV Mais”.