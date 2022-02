Cristina Ferreira oferece almoço de Natal à equipa das manhãs: “Nunca vi a garagem tão bonita!”

A apresentadora reuniu a sua equipa de “O Programa da Cristina” para um almoço de Natal, no final da emissão desta quinta-feira do programa da manhã da SIC.

“Isto está um espetáculo! Nunca vi a garagem assim tão bonita!” exclamou Cristina Ferreira, que vai ter direito a umas pequenas férias na próxima semana.

Com a liderança incontestável do seu programa durante as manhãs da SIC, a apresentadora ofereceu o almoço aos colaboradores numa parceria com a Casa do Marquês e fez a festa na “garagem”, o estúdio anexo ao que utiliza para a transmissão em direto do seu programa.

“Não pedi uma coisa tão boa”, confessou em direto na SIC, ao lado do inseparável “vizinho” Cláudio Ramos.

A dupla de apresentadores e o resto da produção d’”O Programa da Cristina” degustou o menu constituído por creme de abóbora com crocante de presunto, peru assado recheado trinchado ao momento com castanhas estufadas, arroz, esparregado e batata palha; seguiu-se um misto de sobremesas, onde se destacavam mini fondants de chocolate com gelado de baunilha, godets de ovos moles e amêndoa, cubos de ananás com romã, bolo rei e rabanadas.

Mais tarde, no Instagram, a estrela da SIC, referiu-se de forma emocionada à sua equipa: “Se o Natal é da família, eu tinha de o fazer com eles. Obrigado à Casa do Marquês pela ajuda”.

Recorde-se que no próximo dia 7 de janeiro a apresentadora comemora o primeiro aniversário do seu “talk-show” na estação de Paço de Arcos.