Cristina Ferreira orgulhosa com emissão especial da TVI: “Que equipa do caraças!” (fotos)

A diretora de Ficção e Entretenimento esteve na tarde deste sábado nos bastidores da maratona em direto da TVI com o tema da novela “Quer o Destino”.

Um programa com todos os atores da novela da noite da TVI. Com apresentação de Ana Sofia Martins e Pedro Teixeira, a estação emitiu na tarde deste sábado uma emissão especial dedicada a “Quer o Destino”, com muitos convidados, música ao vivo e ainda intérpretes a contracenar em direto, como Marina Mota, Luís Esparteiro, Pedro Hossi ou Mafalda Marafusta.

Cristina Ferreira, a nova diretora de Entretenimento e Ficção do quarto canal, esteve nos estúdios da produtora Plural, conversou com os atores e fez rasgados elogios.

“Cenas em directo, atuações ao vivo, bastidores… televisão. A nossa TVI. Estão a gostar?” perguntava Cristina Ferreira a meio da tarde.

Já perto do final da emissão especial, a também apresentadora voltava a comunicar com os milhares de seguidores. “Imperdível. Tenho de agradecer muito a todos os atores. Disseram que sim imediatamente. Estão a contracenar em directo. A dar tudo pelo futuro. Que equipa do caraças!”

Pedro Teixeira, um dos vilões de “Quer o Destino” elogiou a diretora e também amiga: “Isto está a ser incrível, obrigado a ti!”