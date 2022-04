Cristina Ferreira partilha a fotografia que “resume” os dias de férias

Cristina Ferreira partilhou nas redes sociais uma fotografia que “resume” os dias de férias no iate de luxo com Rúben Rua e Catarina Duarte.

Cristina Ferreira está a desfrutar dos últimos dias de férias antes de assumir funções como diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, no próximo dia 1 de setembro. Depois de passar pelo Douro, pelo Gerês e, recentemente, por Vila Nova de Milfontes, na Costa Vicentina, embarcou num luxuoso iate.

Depois de uma semana a relaxar no mar, a apresentadora publicou no Instagram uma fotografia que define os dias de “luz, alegria, felicidade e autenticidade”. “Esta foto resume estes dias. Luz, alegria, felicidade e autenticidade. Verdade, no fundo”, lê-se na descrição.

Recorde-se que Cristina Ferreira regressou à TVI não só para ser diretora de Entretenimento e Ficção do canal mas também acionista e administradora da Media Capital.