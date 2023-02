Cristina Ferreira partilha imagem do programa “O Triângulo”

Cristina Ferreira partilhou uma imagem inédita do novo programa “O Triângulo”, que estreia em breve na antena da TVI.

Dias depois da gala dos 30 anos da estação privada, a diretora de Entretenimento e Ficção recorreu ao perfil de Instagram para publicar uma imagem do letreiro da nova aposta do quarto canal.

“Vim à casa”, escreveu, no InstaStories.

A também apresentadora partilhou, esta quarta-feira, 22 de fevereiro, o vídeo promocional do programa “O Triângulo” no perfil de Instagram. “É já domingo. Estreia o novo ‘reality show’ ‘O Triângulo”, pode ler-se.

Entre as várias mensagens dos internautas ansiosos pela estreia do programa, destaque para as palavras de Pedro Teixeira. “Muito curioso”, atirou o ator da novela “Festa é Festa”, da TVI.