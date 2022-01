Cristina Ferreira partilha memes sobre roupa que usou em gala do “BB Famosos”

Cristina Ferreira foi alvo de vários memes depois de usar um vestido verde florescente na gala deste domingo, 16 de janeiro, do “Big Brother Famosos”, na TVI.

A apresentadora não ficou indiferente às montagens dos internautas e decidiu entrar na brincadeira e partilhou alguns dos memes na sua conta de Instagram.

Nos memes pode ver-se a apresentadora e diretora de Ficção e Entretenimento vestida de gelado, com cores idênticas às usadas por Bruno de Carvalho na casa e, finalmente, igual ao gráfico que mostra a expulsão dos participantes.

Recorde-se que uma semana após assumir a condução das galas de domingo do “reality show”, Cristina Ferreira terminou o seu programa “Cristina ComVida”, um dos vespertinos da estação de Queluz de Baixo.

Até ao momento houve dois expulsos do “Big Brother Famosos”, o relações públicas Hugo Tabaco e o cantor Leandro. Laura Galvão optou por desistir do jogo e abandonou a “casa mais vigiada do país”.