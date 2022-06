Cristina Ferreira partilha novas fotografias das férias em Porto Santo

Depois de regressar de umas férias em Palma de Maiorca, Espanha, Cristina Ferreira voltou a fazer as malas e voou até Porto Santo, na Madeira.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI tem vindo ainda a partilhar vários momentos da sua viagem com quem a segue nas redes sociais.

Este sábado, 18 de junho, não foi exceção e a também apresentadora voltou a partilhar algumas imagens e um pouco da sua rotina.

“10:30h da manhã. Já caminhei, já tomei um banho, já fui até ao centro de Porto Santo. Segue-se o pequeno-almoço e vida livre. Que isto (a vida) são dois dias e passa rápido. Adoro o contraste do castanho com o azul do mar”, escreveu.

Recorde-se que em relação às férias em Palma de Maiorca a comunicadora contou que não pagou nada.